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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين ترسل فريقا من الخبراء الطبيين إلى أوغندا للمساعدة في مكافحة إيبولا

الصين ترسل فريقا من الخبراء الطبيين إلى أوغندا للمساعدة في مكافحة إيبولا
الصين ترسل فريقا من الخبراء الطبيين إلى أوغندا للمساعدة في مكافحة إيبولا
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه تلبية لدعوة من أوغندا، وصل حديثاً فريق آخر من الخبراء الطبيين الصينيين إلى العاصمة الأوغندية، كامبالا، حيث قدموا خدمات وإرشادات لجهود الاستجابة المحلية في مواجهة تفشي مرض إيبولا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج" - في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين تولي اهتماماً كبيراً للاستجابة لنوبة التفشي الأحدث لمرض إيبولا في إفريقيا، ولفتت إلى إرسال فريقين من الخبراء الطبيين الصينيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حصلا على تقدير جميع الأطراف.

وأوضحت أنه في الآونة الأخيرة، وتلبية لدعوة من أوغندا، وصل فريق آخر من الخبراء الطبيين الصينيين إلى العاصمة الأوغندية، كامبالا، مشيرة إلى أن الفريق أجرى تبادلات مع السلطات الصحية المحلية والمؤسسات البحثية الطبية المحلية، فضلا عن فريق دعم إدارة حوادث إيبولا الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ما أسهم في تقديم خدمات وإرشادات للجهود المحلية للاستجابة لتفشي المرض.

وأكدت "ماو" أن الصين مستعدة لمواصلة توفير المساعدة بما يتوافق مع قدرتها وفي ضوء الوضع على الأرض واحتياجات الدول الإفريقية، من أجل المساعدة على دحر تفشي المرض في وقت قريب

وزارة الخارجية الصينية دعوة من أوغندا الخبراء الطبيين الصينيين العاصمة الأوغندية كامبالا

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