دوي انفجارات في طهران.. والسلطات الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الذخائر

صرح محافظ مدينة باكداشت الإيرانية بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الجزء الشرقي من محافظة طهران كانت مرتبطة بعملية مُحكمة لتدمير المتفجرات، وذلك وفقاً لوكالة أنباء فارس .

ويقول الحاكم: "إن الأصوات التي سُمعت كانت نتيجة عملية مُحكمة للتخلص من الذخائر المتبقية من الحرب"، مضيفاً أنه لم يكن هناك أي حادث أو تهديد للجمهور.

ويضيف التقرير أن العملية كانت مخططة مسبقاً ونُفذت بما ونُفذت بما يتوافق تماماً مع جميع لوائح السلامة.

وفي وقت سابق، افادت وكالة أنباء فارس أن سكان منطقتي باكدشت وقيامدشت الإيرانيتين أفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجارات من الجزء الشرقي من طهران.