تراجعت 25 جنيهًا.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 11يوليو

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، بعد التراجع الطفيف الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، وسط ثبات في أسعار مختلف الأعيرة بمحلات الصاغة.

تراجع محدود

أظهرت تعاملات اليوم استقرار أسعار الذهب دون تغيير مقارنة بآخر تحديث، بعدما فقد جرام الذهب نحو 25 جنيهًا خلال الساعات الأخيرة من تداولات أمس، ليستهل السوق تعاملات اليوم على نفس المستويات السعرية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في محال الصاغة على النحو التالي:

عيار 24: 6640 جنيهًا للشراء، و6594 جنيهًا للبيع.

6640 جنيهًا للشراء، و6594 جنيهًا للبيع. عيار 22: 6086 جنيهًا للشراء، و6044 جنيهًا للبيع.

6086 جنيهًا للشراء، و6044 جنيهًا للبيع. عيار 21: 5810 جنيهات للشراء، و5770 جنيهًا للبيع.

5810 جنيهات للشراء، و5770 جنيهًا للبيع. عيار 18: 4980 جنيهًا للشراء، و4945 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للشراء، مقابل 46.16 ألف جنيه للبيع، مواصلًا الاستقرار بعد التراجع الأخير الذي شهده السوق.

الأوقية عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية 4101 دولارات للشراء، مقابل 4100 دولار للبيع، وسط استقرار نسبي في التداولات العالمية.

ترقب الأسواق

وتواصل الأسواق المحلية والعالمية ترقب تطورات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات المعدن الأصفر.