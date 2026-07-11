أنجولا تضم اليوان الصيني لاحتياطياتها الأجنبية في خطوة لتعزيز التنوع النقدي

أعلن البنك المركزي الأنجولي إدراج اليوان الصيني ضمن العملات التي يُسمح للبنوك المحلية باستخدامها لتلبية متطلبات احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والراند الجنوب أفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع العملات المعتمدة في النظام المصرفي وتعزيز إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

جاء القرار بموجب توجيه أصدره بنك أنجولا ونشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، ليتيح للبنوك المحلية استخدام اليوان الصيني ضمن العملات المقبولة لتلبية متطلبات الاحتياطي الإلزامي.

الاحتياطيات الإلزامية هي الأموال التي تلزم البنوك التجارية بإيداعها لدى البنك المركزي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وضمان توافر السيولة في النظام المصرفي.

ويكتسب اليوان الصيني أهمية متزايدة في أفريقيا، مدفوعا بمكانة الصين كأكبر شريك تجاري للقارة وأحد أبرز ممولي مشروعات البنية التحتية.

وفي المقابل، لا يزال الدولار الأمريكي العملة الأولى عالميا في الاحتياطيات والتجارة الدولية، رغم تنامي توجه عدد من الاقتصادات الناشئة نحو تنويع استخدام العملات وتقليل الاعتماد عليه، في ظل المخاوف من العقوبات الأمريكية وارتفاع تكاليف المعاملات، إلى جانب التحولات في موازين القوى الاقتصادية العالمية.

وتعد أنجولا، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى الصين، وقد حصلت على مدى سنوات على مليارات الدولارات من التمويلات والقروض الصينية، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي المقابل، يظل حجم الأثر الفعلي لهذا القرار مرهونا بمدى إقبال المصارف الأنجولية عمليا على الاحتفاظ باليوان ضمن احتياطاتها، وهو ما سيتضح على مدى الأشهر المقبلة مع بدء تطبيق التوجيه الجديد على أرض الواقع.

وتستهدف أنجولا الحفاظ على مستويات إنتاج النفط مستقرة وساعدت التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، في تعويض الزيادة في تكلفة واردات الوقود.

وكانت أنجولا قد انسحبت من تحالف أوبك في عام 2024 على خلفية خلافات بشأن حصص الإنتاج. ورغم ذلك، تراجع إنتاجها النفطي من نحو 1.16 مليون برميل يوميا في عام 2024 إلى حوالي 1.07 مليون برميل يوميا في عام 2025، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وشهدت أفريقيا خلال العقدين الماضيين طفرة غير مسبوقة في التجارة والاستثمار مع الصين. فمن السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية في كينيا، تساهم الشركات الصينية في تشكيل البنية التحتية والقطاع الصناعي في القارة السمراء.

يشار هنا إلى أن نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، تدرج اليوان تدريجياً في التجارة وإدارة الديون. ويحتفظ البنك المركزي النيجيري باحتياطيات من اليوان بقيمة ملياري دولار، تستخدم أساساً لدفع ثمن واردات الآلات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية الصينية.