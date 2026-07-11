التصريح بدفن جثمانى شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بشبين القناطر

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثماني شاب ورجل لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة سوزوكي بطريق الدير بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة سوزوكي بطريق الدير بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة مصرع كل من محمد ن. أ.، 17 عامًا، وفارس ص. م.، 45 عامًا، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما رُفعت آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.