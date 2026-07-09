ضبط 10 سماعات إلكترونية و4 حالات إغماء خلال امتحان الفيزياء بالثانوية العامة في القليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، عددًا من الوقائع خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء والشعبية الأدبية مادة التاريخ، حيث تم ضبط 10 سماعات إلكترونية بحوزة عدد من الطلاب، إلى جانب تسجيل 4 حالات إغماء جرى التعامل معها طبيًا.



وكشفت المتابعة أن السماعات الإلكترونية تم ضبطها داخل لجان تابعة لإدارات قها التعليمية، وشرق شبرا الخيمة، وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المخالفين، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما شهدت بعض اللجان أربع حالات إغماء بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، نتيجة الإجهاد والتوتر، وتدخلت الفرق الطبية المتواجدة داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية، فيما جرى نقل الحالات التي استدعت ذلك إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، سادت حالة من الاستياء بين عدد من طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الفيزياء، حيث اشتكى البعض من صعوبة عدد من الأسئلة، مؤكدين أنها احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والحل، بينما رأى آخرون أن الامتحان تضمن أسئلة مباشرة إلى جانب أخرى لقياس مهارات الفهم والاستيعاب.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار متابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العملية الامتحانية، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو مخالفات.