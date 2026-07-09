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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء تيسير الأمور الصعبة.. كلمات نبوية تبعث الطمأنينة في القلب

دعاء تيسير الأمور الصعبة
دعاء تيسير الأمور الصعبة
عبد الرحمن محمد

أفضل دعاء لتيسير الأمور الصعبة.. يمر الإنسان في حياته بمواقف وتحديات قد تبدو ثقيلة، فتزداد حاجته إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعانة به في كل صغيرة وكبيرة. 

ويظل الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو باب للرجاء والأمل، ووسيلة يطلب بها العون والتوفيق وتيسير الأمور مهما بلغت صعوبتها.

ولا يقتصر أثر الدعاء على طلب قضاء الحاجات فحسب، بل يمنح القلب سكينة وطمأنينة، ويغرس في النفس الثقة برحمة الله وقدرته على تبديل الأحوال إلى الأفضل. ولذلك يحرص المسلم على الإكثار من الدعاء في أوقات الشدة والضيق، مستيقنًا بأن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

وقد وردت في السنة النبوية أدعية عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها طلبًا للعافية، ودفعًا للهم والكرب، كما يجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ما دام دعاؤه خاليًا من الإثم وقطيعة الرحم، مع استحضار الإخلاص لله، واليقين بأن الإجابة بيده سبحانه، وفي الوقت الذي يقدره بحكمته.

 دعاء تيسير الأمور الصعبة  

ومن الأدعية المأثورة التي يستحب الدعاء بها عند الشعور بالضيق أو مواجهة الصعوبات

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

ويستحب للمسلم أن يداوم على هذا الدعاء، وأن يقرنه بحسن الظن بالله، والأخذ بالأسباب، والإكثار من الاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور بإذن الله.

( اللهم إني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.


رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.


اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ويقال كل صباح ومساء. (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).


(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال). (حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات). 

دعاء تيسير الأمور والفرج

(اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت). (اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا).
(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ويقال كل صباح ومساء.

(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)، (حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات).

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، و أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات).

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، (لم يدع بهذا الدعاء أحد إلا استجاب له الله تعالى؛ فهو دعاء ذي النون، إذ دعا به ربه وهو في بطن الحوت.

(اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا).

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، و أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).

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