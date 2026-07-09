ضبط طالب بسماعة ذكية مزروعة داخل الأذن وجهاز إرسال داخل لجنة امتحان بالقليوبية

شهدت إحدى لجان الامتحانات بمحافظة القليوبية واقعة غش إلكتروني، بعدما تمكنت اللجنة من ضبط طالب بحوزته جهاز إرسال وسماعة ذكية دقيقة تُقدر قيمتها بنحو ألف دولار، كانت مزروعة داخل قاع الأذن لاستخدامها في تلقي الإجابات أثناء أداء الامتحان.

وبحسب المعلومات الأولية، تعذر استخراج السماعة داخل اللجنة، ما استدعى الاستعانة بطبيب وسيارة إسعاف للتعامل مع الحالة وانتزاع السماعة بصورة آمنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للوائح المنظمة للامتحانات.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم بمحافظة القليوبية امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ وسط اجراءات واستعدادات مشددة.



وقال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.



وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.



وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.