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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسنت صفوت: الإجازة لا تتطلب ميزانية كبيرة.. وهذه أفضل الوجهات للعائلات داخل مصر

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت بسنت صفوت، صانعة محتوى السفر والرحلات، أن الأسر المصرية لديها العديد من البدائل التي تمكنها من الاستمتاع بإجازة صيفية مميزة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة أو تحمل تكاليف باهظة، مشيرة إلى أن مصر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قضاء عطلة ناجحة لا يرتبط دائمًا بالسفر إلى المدن الساحلية، بل يمكن الاستمتاع بأيام مميزة داخل القاهرة والمحافظات القريبة من خلال زيارة عدد من المزارات التاريخية والترفيهية.

رحلات نيلية ومزارات تاريخية تناسب جميع أفراد الأسرة

وقالت بسنت صفوت إن الرحلات النيلية تعد من أفضل الخيارات للعائلات، خاصة خلال فترات المساء، لما توفره من أجواء هادئة ومناظر طبيعية مميزة، إلى جانب إمكانية زيارة المتحف المصري الكبير والاستمتاع بما يقدمه من تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة.

وأضافت أن هناك العديد من المناطق التاريخية التي تستحق الزيارة، مثل منطقة مصر القديمة، وشارع المعز، ومنطقة الفسطاط، وقلعة صلاح الدين، وحديقة الأزهر، مؤكدة أن هذه الوجهات تجمع بين القيمة التاريخية والترفيهية، وتمنح الأطفال والكبار فرصة للتعرف على تاريخ مصر والاستمتاع بقضاء يوم كامل في أجواء مختلفة.

بدائل للهروب من حرارة الصيف بعيدًا عن الشواطئ

وأشارت صانعة محتوى السفر إلى أن فصل الصيف لا يعني بالضرورة قضاء الإجازة على الشواطئ فقط، موضحة أن الأماكن المغلقة أو المناطق المطلة على نهر النيل توفر أجواء أكثر اعتدالًا، وتساعد الأسر على الهروب من ارتفاع درجات الحرارة مع الحفاظ على تجربة ترفيهية ممتعة وآمنة.

وأكدت أن التخطيط الجيد لاختيار توقيت الزيارة والأماكن المناسبة يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف والاستمتاع بالإجازة دون إرهاق الميزانية.

الساحل الشمالي ليس حكرًا على الميزانيات المرتفعة

وفيما يتعلق بالمصايف، أوضحت بسنت صفوت أن ارتفاع أسعار الإقامة في بعض مناطق الساحل الشمالي لا يعني أن جميع الوجهات السياحية هناك باهظة التكلفة، مؤكدة وجود بدائل اقتصادية تتيح الاستمتاع بنفس الأجواء دون إنفاق مبالغ كبيرة.

وأشارت إلى إمكانية الإقامة في مناطق قريبة مثل مارينا أو بورتو جولف مارينا، ثم التوجه لزيارة مدينة العلمين أو الاستمتاع بالشواطئ من خلال نظام "Day Use"، الذي يتيح دخول الشواطئ والاستفادة من خدماتها مقابل رسوم تبدأ من 400 إلى 500 جنيه، وهو ما يمثل خيارًا مناسبًا للعديد من الأسر المصرية.

التخطيط المسبق مفتاح الإجازة الاقتصادية

واختتمت بسنت صفوت حديثها بالتأكيد على أن الاستمتاع بالإجازة لا يرتبط بحجم الإنفاق، وإنما بحسن التخطيط واختيار الوجهات المناسبة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، بما يمنح العائلات فرصًا عديدة لقضاء أوقات ممتعة دون أعباء مالية كبيرة.

بسنت صفوت المدن الساحلية المزارات التاريخية

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