الشباب والرياضة تختتم فعاليات البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الموسم السادس من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذي نُفذ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 25 ألف شاب وفتاة من 13 محافظة من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وخلال الحفل، تم استعراض أبرز ما حققه البرنامج من إنجازات خلال موسمه السادس، إلى جانب عرض فيلم توثيقي تناول مراحل التنفيذ والأنشطة والبرامج التي شهدها المشروع، كما تفقد الحضور معرض المبادرات المجتمعية، الذي ضم نماذج متنوعة من المبادرات المنفذة، والتي عكست قدرة الشباب على الابتكار وتقديم حلول واقعية لخدمة مجتمعاتهم المحلية.

وشهد الحفل تكريم أصحاب أفضل عشر مبادرات مجتمعية، حيث حصلت كل مبادرة على جائزة مالية بقيمة 50 ألف جنيه، إلى جانب دروع تذكارية وشهادات تقدير، تقديرًا لما قدموه من أفكار ومشروعات ذات أثر مجتمعي.

وضمت المبادرات الفائزة: فيرمي خضرة (بني سويف)، بايو ديزل الصعيد (قنا)، افهم طفلك (الفيوم)، صدى (أسيوط)، مسار بالفن (الفيوم)، أمانك الرقمي (مطروح)، جدار الأمان (بني سويف)، أهل الأثر (البحر الأحمر)، خطوة أمل (الأقصر)، وبصمة فضل (أسوان).

يُعد البرنامج أحد البرامج القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام السادس على التوالي، مستهدفًا شباب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث شهد الموسم الحالي مشاركة أكثر من 25 ألف شاب وفتاة، وتقدم خلاله 50 مشاركًا بمبادرات مجتمعية، نُفذ منها 32 مبادرة، فيما جرى اختيار أفضل 10 مبادرات للتكريم خلال الحفل الختامي.