وزير الرياضة يلتقي وزير شئون المجالس النيابية لمناقشة ملف النواب وتلبيه طلباتهم

قام جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بزيارة المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين .

وناقش الوزيران خلال اللقاء ملف السادة النواب وتلبيه طلباتهم .

وأكد جوهر نبيل علي استعداد الوزارة التام والدائم في استقبال طلبات السادة النواب في ضوء الإمكانيات المتاحة .

وان هذا التعاون مع السادة النواب قد اسفر عن العديد من النتائج الإيجابية في مختلف محافظات الجمهورية ، والذي انعكس علي حجم التطور الكبير والجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة تطوير وتنمية المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية .

فيما أعرب وزير شئون المجالس النيابية عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في رعاية واستثمار طاقات الشباب المصري باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.