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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي وزير شئون المجالس النيابية لمناقشة ملف النواب وتلبيه طلباتهم

وزير الرياضة - وزير شئون المجالس النيابية
وزير الرياضة - وزير شئون المجالس النيابية
عبدالله هشام

قام جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بزيارة المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين .

وناقش الوزيران خلال اللقاء ملف السادة النواب وتلبيه طلباتهم .

وأكد جوهر نبيل علي استعداد  الوزارة التام والدائم في استقبال طلبات السادة النواب في ضوء الإمكانيات المتاحة .

وان هذا التعاون مع السادة النواب قد اسفر عن  العديد من النتائج الإيجابية في مختلف محافظات الجمهورية ، والذي انعكس  علي حجم التطور الكبير  والجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة تطوير وتنمية  المنشآت الشبابية والرياضية  بمختلف محافظات  الجمهورية  .

فيما أعرب  وزير شئون المجالس النيابية عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في رعاية واستثمار طاقات الشباب المصري باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية

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