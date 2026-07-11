الدفع بأوناش لرفع عربة قطار محلة روح لإعادة تسيير حركة القطارات بطنطا

بدأت فرق الطوارئ أعمال رفع العربة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بمحطة قطارات محلة روح بالتزامن مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خروج العربة عن القضبان وملابسات الواقعة.

تحرك عاجل

وقد أُصيب 14 راكب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر خروج إحدى عربات القطار رقم 740 خط كفر الشيخ – طنطا عن القضبان أثناء مروره بمحطة محلة روح بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة وفق المعلومات الأولية.

تحرك هيئة السكك الحديدية

كما انتقلت قيادات هيئة السكك الحديدية إلى موقع الحادث.

بدأت فرق الطوارئ أعمال رفع العربة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، بالتزامن مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خروج العربة عن القضبان وملابسات الواقعة.

فحص الجهات المختصة

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، مع حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة القطارات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.