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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائبة مستقبل وطن تطالب باستكمال الطريق الصحراوي الشرقي جنوب الأقصر

سلفيا نادر تطالب باستكمال الطريق الصحراوي الشرقي وإنشاء محور جديد يربط شرق وغرب الأقصر
سلفيا نادر تطالب باستكمال الطريق الصحراوي الشرقي وإنشاء محور جديد يربط شرق وغرب الأقصر
شمس يونس
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تقدمت النائبة الدكتورة سلفيا نادر أيوب، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، باقتراح برغبة بشأن استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المحافظة، وإنشاء محور مروري جديد يربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي مرورًا بنهر النيل، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

وأكدت النائبة أن المقترح يأتي في إطار توجهات الدولة للتوسع في تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، بما يعزز سهولة حركة المواطنين والبضائع، ويدعم الاستثمار، ويحقق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وأوضحت أن الطريق الصحراوي الشرقي ينتهي حاليًا عند مدينة طيبة الجديدة، دون استكمال امتداده جنوبًا حتى حدود محافظة أسوان، بينما يبدأ الطريق الصحراوي الغربي من منطقة الرزيقات، وهو ما يحد من كفاءة الربط بين شرق وغرب المحافظة ويؤثر على حركة التنقل.

وأضافت أن محور وكوبري الأقصر يعد حاليًا نقطة الربط الرئيسية بين جانبي النيل، في حين يقع أقرب محور آخر بمدينة إسنا على مسافة تتجاوز 50 كيلومترًا، الأمر الذي يستدعي إنشاء محور جديد لتخفيف الضغط المروري وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن دراسة استكمال الطريق الصحراوي الشرقي لمسافة تقترب من 25 كيلومترًا جنوبًا، إلى جانب إنشاء محور يربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي مرورًا بنهر النيل، مع مراعاة توافق المشروع مع مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، بما يحقق التكامل بين مشروعات النقل ويعظم الاستفادة من البنية التحتية الجاري تنفيذها.

وأكدت أن تنفيذ المشروع سيسهم في تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الأقصر، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، ودعم حركة التجارة والنقل، وربط المناطق الزراعية والتنموية بشبكة الطرق القومية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع العمراني.

واختتمت النائبة بيانها بالمطالبة بإدراج المشروع ضمن خطط وزارة النقل المستقبلية، مؤكدة أن تنفيذه سيمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق والمحاور القومية، وسيدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الأقصر وصعيد مصر.

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