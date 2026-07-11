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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض الملك لير والتياترو فى الإسكندرية .. تفاصيل

مسرحية الملك لير
مسرحية الملك لير
سعيد فراج
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، انطلاق موسم صيفي استثنائي في محافظة الإسكندرية، يتضمن تقديم مجموعة كبيرة من العروض المسرحية المميزة على مسرحي بيرم التونسي والليسيه، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح لإتاحة عروض متنوعة لجمهور عروس البحر المتوسط، وإثراء الحركة المسرحية خلال موسم الإجازات الصيفية.

وأكد الشيوي أن الموسم الجديد سيشهد استقبال عدد من أبرز عروض البيت الفني للمسرح، في مقدمتها مسرحية الملك لير بطولة الفنان يحيى الفخراني، والتي تُعد واحدة من أهم العروض المسرحية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب مسرحية التياترو بطولة الفنان نور محمود، والتي تحظى باهتمام واسع منذ عرضها.

تفاصيل العروض المسرحية فى الإسكندرية 

وأوضح أن البرنامج المسرحي لن يقتصر على هذين العملين، بل يضم أيضًا باقة متنوعة من العروض التي تناسب مختلف الفئات العمرية والأذواق، من بينها مسرحية متولي وشفيقة، وساعة حظ، وسجن اختياري، وابن الأصول، بالإضافة إلى عروض الأطفال كلمة مرور ومغامرات جيمو، فضلًا عن العرض الكوميدي حازم حاسم جدًا، وذلك على مسرحي بيرم التونسي والليسيه بالإسكندرية.

وأشار رئيس قطاع المسرح إلى أن تفاصيل جدول العروض ومواعيد تقديم كل مسرحية، إلى جانب توزيعها بين مسرحي بيرم التونسي والليسيه، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، داعيًا جمهور الإسكندرية إلى الاستعداد لموسم صيفي حافل بالإبداع، يجمع بين العروض الكلاسيكية والكوميدية والاستعراضية وعروض الأطفال، بما يضمن تجربة ثقافية وفنية متنوعة تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.

أيمن الشيوي الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح يحيى الفخراني الفنان يحيى الفخراني مسرحية الملك مسرحية متولي وشفيقة

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