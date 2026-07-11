فى عيد ميلادها .. قصة زواج ناهد جبر من بلاعب شهير واعتزالها الفن

تحتفل اليوم الفنانة ناهد جبر بعيد ميلادها والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية رغم ظهورها فى أدوار ثانوية.

نشأة ناهد جبر

ولدت ناهد جبر في 11 يوليو 1945 لتكمل عامها الـ 74، ولم تُكمل دراستها لزواجها مبكرا، ثم تابعت الدراسة من البيت، وبدأت تدرس اللغة العربية، ثم نالت شهادة التوجيهية باللغة العربية، والتحقت بمعهد السينما قسم الإخراج، وتعلمت على يد صلاح أبو سيف ويوسف شاهين.

بداية ناهد جبر المهنية

بدأت ناهد حياتها الإعلامية في السبعينيات حيث قدمت العديد من البرامج الناجحة ثم تولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال .

انتقلت لمجال التمثيل وعملت في أفلام ناجحة مثل السكرية والنداهة والحفيد .

وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل نور الإسلام ومحمد رسول الله والحرملك.

اعتزال ناهد جبر

وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.

فى عام 1964 خاض لاعب نادي الزمالك، عصام بهيج، تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "حديث المدينة" والذي كان يحكي عن حياته كلاعب، وهنا بدأ اللقاء بينه وناهد للمرة الأولى، وبعد فترة من التعارف تخللتها شائعات ربطته بعدد كبير من نجمات السينما، انتهى الأمر بينهما بالزواج الثاني في حياتها، ثم تزوجت من الفنان سناء شافع ثم انفصلت عنه بسبب الخيانة حسبما اعترف سناء شافع، ثم عادت إلى بهيج ثانية وظلا معًا حتى وفاته في 2007، وأثمر هذا الزواج عن ولدين.