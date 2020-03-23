وفاة ابنة الفنانة ناهد جبر ومدرب الزمالك الراحل







وشاركت ناهد جبر في عدد من الأعمال الفنية، ولعل أبرزها الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون"، حيث جسدت شخصية نبيلة زهران زوجة حسين فهمى ووالدة روجينا، كما قدت دورها الشهير "مديحة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع الزعيم عادل امام وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.

وأعلن خبر الوفاة زوجها حازم المبروك على "فيس بوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".