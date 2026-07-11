قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلاعبوا في تقارير التعديات.. إحالة 10 مسؤولين بجرجا ودار السلام للنيابة بسوهاج
موعد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة
بـ40 دعاء اليوم 26 من محرم تفتح كل الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج
حلمي طولان: صلاح قائد استثنائي.. وهذا الخماسي الأبرز في منتخب مصر
محمد مراد: منتخب مصر ترك بصمة عالمية.. والاستقبال الجماهيري يعكس إنجاز الفراعنة
قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد
سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو
السكة الحديد تشغّل قطارات مخصوصة بين القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والعكس
غزل المحلة: الأهلي لم يفاوضنا لشراء محمود صلاح.. ونرحب برحيله بشرط
بعد تواجد كلب بمستشفى جرجا.. تحرك عاجل من محافظ سوهاج ووزارة الصحة
مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيلها.. محطات فنية لا تُنسى في مسيرة الفنانة شروق

الفنانة الراحلة شروق
الفنانة الراحلة شروق
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحل اليوم، 11 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة شروق، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2025، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة، قدمت خلالها العديد من الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور في الدراما والسينما المصرية.

وُلدت الفنانة شروق، واسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد، في 20 مارس عام 1952 بمحافظة القاهرة، وتخرجت في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل، حيث استطاعت بموهبتها أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين نجمات جيلها.

وعُرفت شروق بحرصها على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، إذ كانت تؤكد في أكثر من مناسبة أن حياتها الخاصة تخصها وأسرتها فقط، مفضلة أن يكون حديث الجمهور عنها مرتبطًا بأعمالها الفنية وليس بتفاصيلها الشخصية.

بدأت رحلتها الفنية بالمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية، ونجحت في تقديم شخصيات متنوعة، واشتهرت بتجسيد أدوار الزوجة والأم والمعلمة، كما برعت في أداء شخصية الحماة، سواء في الأدوار الطيبة أو الشريرة، وهو ما جعلها من الوجوه المألوفة والمحببة لدى المشاهدين.

وخلال مشوارها، شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واستطاعت أن تترك بصمة خاصة بفضل أدائها الطبيعي وقدرتها على تجسيد الشخصيات الاجتماعية القريبة من الواقع.

وفي 11 يوليو 2025، رحلت الفنانة شروق عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من الفنانات اللاتي قدمن مشوارًا حافلًا بالأعمال المميزة، بينما ظل إرثها الفني حاضرًا في ذاكرة جمهورها ومحبيها.

وتبقى ذكرى الفنانة شروق مناسبة يستعيد خلالها جمهورها وزملاؤها أبرز أعمالها، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود، نجحت خلالها في رسم صورة للفنانة المجتهدة التي تركت أثرًا واضحًا في الدراما المصرية.

الفنانة الراحلة شروق اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

امام عاشور

نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر

الزمالك

نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل

مبلبي

مبابي يكشف سر إهداره ركلة الجزاء أمام المغرب في كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات

عماد الساعي: مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا استثنائيًا

الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات

عماد الساعي: العالم العربي يمتلك مقومات قوة ناعمة مؤثرة لكنه يفتقد التخطيط المشترك

الدكتور عماد الساعي أستاذ إدارة المخاطر والأزمات

يبدع بقدر محدود..عماد الساعي: الذكاء الاصطناعي أداة تساعد الإنسان

بالصور

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد