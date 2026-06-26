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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال جماهيري وإشادات فنية بعرض الملك لير على المسرح القومي

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

واصل العرض المسرحي "الملك لير"، المقام على خشبة المسرح القومي، تحقيق حضوره الجماهيري، حيث شهد عرض مساء أمس الخميس، حضور الفنان وعضو مجلس النواب ياسر جلال برفقة أسرته، إلى جانب الفنان سامح مجاهد، مدير المسرح القومي.

وفي ختام العرض، صعد الفنان وعضو مجلس النواب ياسر جلال إلى خشبة المسرح، لتهنئة أبطال وصناع العمل، ووجّه الشكر الدكتور يحيى الفخراني، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للعرض، وما لمسه من تفاعل جماهيري كبير، كما التقط الصور التذكارية مع فريق العمل وسط ترحيب الحضور.
ويواصل عرض "الملك لير" نجاحه الجماهيري، باعتباره واحدًا من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة.

العرض بطولة يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن. كما يضم فريق العمل: مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة الحسين «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.
 

الملك لير خشبة المسرح القومي المسرح القومي

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