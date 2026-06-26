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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديسكو مصر يحيي حفلا غنائيا بالعلمين الجديدة في هذا الموعد

بوستر حفل ديسكو مصر
بوستر حفل ديسكو مصر
تقى الجيزاوي

أعلن فريق ديسكو مصر عن إحياء حفل غنائي جديد بمدينة العلمين الجديدة يوم 3 يوليو المقبل، ضمن فعاليات الحفلات الصيفية لموسم صيف 2026.

وكشف الفريق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن بوستر الحفل، موضحًا أن الفعالية تنطلق في تمام الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، في أجواء احتفالية تمتد لساعات طويلة تجمع بين الموسيقى والطابع الترفيهي على شواطئ العلمين.

فريق ديسكو مصر 

وعرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

فريق ديسكو مصر حفلات صيف 2026 حفلات العلمين

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