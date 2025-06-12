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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ديسكو مصر يتألقون في بورتو مارينا.. وابن شقيقة شادي وصفي يخطف الأنظار

حفل ديسكو مصر
حفل ديسكو مصر
تصوير محمد زاهر   -  
تقى الجيزاوي

أحيا فريق ديسكو مصر حفلا غنائيا ضخما داخل بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن سلسلة حفلات "بورتو بيت" الممتدة طوال العام.

شهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوا فريق "ديسكو مصر" وصلات الغناء والرقص على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة، على عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق.

وتخلل الحفل قيام عضو الفريق شادي وصفي بالاستعانة بنجل شقيقته الطفل الصغير آدم ليشاركه وزميله مصطفى الشريف تقديم فقرتهما والتقاط الصور الـ "سيلفي" خاصة مع غياب زميلهما الثالث عمرو  عماد وسط أجواء من البهجة والإثارة.

وفي ختام الحفل وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل من تنظيم مبهر للمنتج ياسر الحريري وياسمين محمود من بورتو.

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

ديسكو مصر حفلات ديسكو مصر حفلات بورتو بيت

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