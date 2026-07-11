محمد رمضان يروج لحفله في مهرجان بورتو جولف بالعلمين برسالة لجمهوره

روج الفنان محمد رمضان لحفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان بورتو جولف الصيفى، وذلك يوم الجمعة 14 أغسطس المقبل، فى مدينة العلمين الجديدة.

ونشر رمضان صورة عبر «فيسبوك» وكتب: «عايزين حفلة فى الساحل؟! طب ما التذاكر فى تيكتس مارشيه».

ورفعت الجهة المنظمة للحفل شعار: «ليلة واحدة، نجم واحد، وطاقة ليس لها حدود»، فيما من المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التى حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا من الجمهور خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يتضمن الحفل عددًا من الاستعراضات، إلى جانب استخدام مؤثرات بصرية وسمعية، فى إطار الفقرات الفنية المخصصة للأمسية.

ويُعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فى دور السينما فيلم «أسد»، الذى يشاركه بطولته كل من رزان جمال، وعلى قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدوانى، وأحمد داش. الفيلم من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

وتدور أحداث فيلم «أسد» فى مصر خلال القرن التاسع عشر، حول عبد يُدعى «أسد» يتمتع بشخصية متمردة، تبدأ رحلته بقصة حب ممنوعة تشعل صراعًا مع الطبقة الحاكمة. ومع تصاعد الأحداث، يتحول الظلم الذى يتعرض له إلى شرارة ثورة تقلب موازين القوى، فى إطار درامى تاريخى يناقش قضايا العبودية والحرية والصراع من أجل العدالة.