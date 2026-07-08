أحمد زاهر: لا خلافات بيني وبين محمد رمضان

وضع الفنان أحمد زاهر حدًا للشائعات التي ترددت خلال السنوات الماضية بشأن طبيعة علاقته بالفنان محمد رمضان، وما أثير عن وجود خلافات بينهما أثناء تصوير مسلسل “البرنس”، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون طوال فترة العمل.



وخلال لقائه مع قناة “المشهد”، نفى أحمد زاهر وجود أي خلافات مع محمد رمضان، مشددًا على أنه لم يتعرض لأي موقف سلبي منه في أثناء التصوير.



وقال زاهر: “عمري ما أذيت محمد رمضان، أنا مثلت الدور اللي اتكتبلي واتقالي واتوجهت من الأستاذ محمد سامي، وكل اللي عملته إني قدمت الشخصية بالشكل المطلوب، وماكنتش بعمل حاجة غلط”.



كان الفنان أحمد زاهر قد كشف عن جوانب إنسانية وعائلية من حياته، خلال استضافته في برنامج «منا وفينا» الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري، عبر منصة المشهد، متحدثا عن مشاعره تجاه قرب استقباله حفيدته، إلى جانب رؤيته للأبوة وتأثير الشهرة على حياته الشخصية.



وقال زاهر، إنه يعيش حالة من السعادة والترقب مع اقتراب ولادة حفيدته من ابنته ليلى، واصفا هذه المرحلة بأنها تجربة استثنائية تحمل له مشاعر مختلفة.