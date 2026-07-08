بث مباشر| تكريم المنتخب.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.



يناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات الأوضاع في المنطقة.قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يكرم ويستقبل بعثة المنتخب الوطني في مدينة العلمين الجديدة يوم السبت القادم.

