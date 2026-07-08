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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم الأربعاء ٨ يوليو، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، ومتابعة مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي المصري اليمني التي عُقدت بالقاهرة في مايو ٢٠٢٦، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وما تم الاتفاق عليه من خطوات لدفع أطر التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الوزير عبد العاطي مع نظيره اليمني مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية، في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية. وأكد الوزيران مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين، وبذل كافة الجهود للإسراع فى الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم.

وزير الخارجية الجمهورية اليمنية العلاقات الثنائية التعاون الثنائي البحارة المختطفين

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