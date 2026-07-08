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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تطالب فيفا بتطبيق واحترام بروتوكول مكافحة العنصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

طالبت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الـ “فيفا" بتطبيق القواعد والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة العنصرية.

ووجهت رسالة إلى العالم قائلة إنه لأمر مفجع أن ننظر إلى أعين أطفالنا البريئة ونحاول شرح لماذا يفشل عالم يعد بالمساواة في أحيان كثيرة في الوفاء بها في أكبر مراحله، وعندما يتم تجاهل البروتوكولات الدولية المصممة لحماية كرامة الإنسان علنا، فإنها تحطم قطعة من العالم العادل والعدل الذي نريد بشدة أن يؤمن به أطفالنا.

وأضافت فى رسالتها لم تثير أي لفتة عنصرية جدل كبير في الفيفا بشأن ما إذا كان بروتوكول مكافحة العنصرية قد تم التعامل معه بشكل صحيح، وتمت الموافقة رسمياً على لفتة "لا عنصرية" الرسمية من قبل الفيفا في المؤتمر الـ 74 للفيفا في بانكوك، مما جعلها معيار عالمي إلزامي في جميع مباريات كرة القدم.

وتابعت : يمكن للاعبين تنبيه الحكم مباشرة إلى الاعتداءات العنصرية من خلال شبك أيديهم على معصميهم ورفعها بوضوح، وسيستخدم الحكام أيضًا هذه البادرة بالضبط للإشارة إلى أن البروتوكول الإلزامي ذو الثلاث خطوات قد بدأ.

وقالت سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنصرية والتمييز يشمل ذلك أي أفعال عنصرية لفظية أو جسدية أو رمزية أثناء المباريات أو الدورات التدريبية أو الأحداث ذات الصلة. تماشياً مع موقف الفيفا العالمي ضد العنصرية، يتم تمكين اللاعبين والمدربين والمسؤولين من استخدام لفتة "لا عنصرية" - عبر معصميهم - للإشارة إلى حوادث الاعتداء العنصري. هذا الإجراء يدفع الحكم إلى بدء الإجراء ذي الثلاث خطوات:

1 - أوقف المباراة.

2 - تعليق المباراة.

3 – التخلي عن المباراة إذا استمر سوء المعاملة.

هذا البروتوكول إلزامي وينطبق على جميع أنشطة الدوري.

الأمر لا يتعلق بمن سيفوز... الأمر يتعلق بالقواعد التي تكسرها المؤسسات الدولية واحدة تلو الأخرى .... تذكر أن المستقبل ليس بجانبك.…

يجب تطبيق الأدوات التي وافقت عليها هذا ما تعلمناه في المنظمات الدولية …

معايير مزدوجة.…

نقول لأطفالنا أنهم يساوون كل أطفال العالم …

نعلمهم ألا يبحثوا أبدًا عن قيمتهم في أعين من يرفضون رؤيتها، ومن خلال إلهامهم ليصبحوا نفس التغيير الذي تفشل فيه مؤسسات العالم حالياً.

https://inside.fifa.com/no-racism-gesture-toolkit 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعى فيفا العنصرية مفجع

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