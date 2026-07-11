على خلفية تفجيرات دمشق.. الداخلية السورية تعلن اعتقال قيادي بارز في داعش

أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش، فراس الداغر، ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسئولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم.

وذكرت الوزارة أن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عمليات متزامنة استهدفت عدة مواقع في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور، وتمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تدرج فراس الداغر في المناصب القيادية داخل التنظيم، بدءاً من توليه ما يسمى "قطاع الجيدور" و"المنطقة الغربية"، وصولاً إلى تكليفه بمنصب "والي لبنان وفلسطين"، إضافة إلى عمله مرافقاً شخصياً لما يسمى "خليفة التنظيم".

وأشارت التحقيقات، بحسب الوزارة، إلى تورط عناصر الخلية في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت عدداً من الصاغة في محافظة درعا، واستخدام الذهب المسروق في تمويل أنشطة التنظيم.

كما اعترف الموقوفون، وفق البيان، باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، إلى جانب رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل تصفيتهما.

وأكدت وزارة الداخلية السورية إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص، بعد تنظيم الضبوط القانونية بحقهم، لاستكمال الإجراءات القضائية.