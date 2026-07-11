1.2 مليون تابلت.. بكم تدعم الموازنة قطاع التعليم طبقا لخطة التنمية الجديدة؟

خصصت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2027 / 2026 اعتمادات مالية ضخمة لدعم قطاع التعليم، تنفيذًا لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وتضمنت الخطة توفير نحو 2.1 مليون جهاز تابلت، إلى جانب تمويل مشروعات تطوير المدارس، وتعزيز البنية التكنولوجية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بمستوى التعليم في مختلف المراحل.

13 ألف فصل جديد و1600 مدرسة و1.2 مليون تابلت لدعم تطوير التعليم

وتشمل الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وتوفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مع استمرار مشروعات التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية.

147 مستشفى جامعيًا و12 جامعة تكنولوجية ضمن خطة تطوير التعليم العالي

كما تتضمن الخطة في التعليم العالي استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، وميكنة 60 مستشفى جامعيًا، واستكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية، ودعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، وتمويل مشروعات الجينوم المرجعي للمصريين.

