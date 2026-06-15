إيرين سعيد ترفض خطة التنمية والموازنة: كيف نبني مستقبل 2027 على بيانات 2021؟

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.

وقالت سعيد في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لدى سؤال للحكومة، ماذا لو طرحت الحكومة مشروع قومي واعتمد على مسح تم في 2021، فلماذا تطلب الحكومة من مجلس النواب أن يوافق على خطة تعتمد على مسح الإنفاق والدخل تم إجراؤه في 2021، هل هذه النسبة لم تتحرك من 2021 حتى 2016 مدة 5 سنوات؟، وتقدمت بطلب إحاطة بشأن هذا الموضوع وأمهلنا الحكومة مهلة للرد والتوضيح ولكن ذهبت الحكومة ولم تعد.

وتابعت: تخطيطنا معتمد على معلومات منبثقة من عام 2021، وتساءلت: بأي أمارة وضعت الحكومة معدل نمو 5.4 %، كما أننا أمام خطة التعليم آخر أولوياتها، وأنا وحزبي غير راضيين عن الخطة، ونعلن رفض هذه الخطة رفضا قاطعا.