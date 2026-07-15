تفاصيل ترجمة 1000 كتاب من التراث الإسلامي إلى 14 لغة أجنبية

احتفلت كليتي اللغات والترجمة، والدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع ترجمة ألف كتاب من كتب التراث والفكر الإسلامي إلى أكثر من 14 لغة بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور خالد عباس، عميد الكلية، والدكتور محمد مدبولي، والدكتور وائل نبيل، وكيلَي الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتَي اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية.

واستعرض الدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، تفاصيل هذا الانجاز منوها أن الترجمة تمت بدقة بالغة، وبأيدي خبراء متخصصين لنقل هذه الكنوز التراثية من اللغة العربية إلى 14 لغة عالمية؛ من بينها: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والإيطالية وغيرها؛ بهدف إتاحتها للمراكز الإسلامية والجهات الأجنبية حول العالم لدحض الفكر المتطرف ونشر قيم الاعتدال، مؤكدًا أنه يمثل نقلة كبرى ومشروعًا قوميًّا متكاملًا لترجمة القيم الإسلامية إلى واقع عملي.

الانتهاء من المرحلة الأولى

من جانبه قال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، إن من أهم أهدافه منذ توليه رئاسة الجامعة أن يكون لكل كلية مشروعها العلمي المستقل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الخاص بكلية اللغات والترجمة تبناه بشكل شخصي وبمزيد من الاهتمام، وبدأ تنفيذ المشروع بالفعل، وأُنجزت مرحلته الأولى التي نحتفي بالانتهاء منها اليوم.

وتابع رئيس الجامعة: "إننا نتحرك في مشروع ترجمة الألف كتاب من منطلق ميراث علمي مشرِّف، وتراث حضاري عظيم، وتقف كلية اللغات والترجمة في طليعة هذا العمل؛ لأنها تحمل عبء نقل رسالة الوسطية والتسامح وتصحيح المفاهيم دوليًّا؛ انطلاقًا من أن اللغة هي جسر التواصل بين البشر.

