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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى حريق حانة في تايلاند إلى 32 شخصًا

ارتفاع حصيلة قتلى حريق حانة في تايلاند إلى 32 شخصًا
ارتفاع حصيلة قتلى حريق حانة في تايلاند إلى 32 شخصًا
أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في حانة بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" إلى 32 شخصًا، وذلك عقب وفاة شخصين متأثرين بجروحهما.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن 30 شخصًا لا زالوا يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات، من بينهم 15 شخصا يرقدون في وحدات الرعاية المركزة.. مشيرة إلى أن 44 شخصا آخرين غادروا المستشفيات عقب تلقيهم العلاج.

وتفيد التقارير بأن الحريق اندلع أول أمس الإثنين أثناء قيام فرقة موسيقية بالعزف في حانة "نا لادبراو" بمنطقة "شاتوشاك" الترفيهية.

وتعد الحانة، التي تقع في تقاطع مزدحم بالقرب من محطتي قطار ومركزين تجاريين، واحدة من بين مجموعة من المطاعم والحانات التي تعج بالزائرين في ليالي عطلة نهاية الأسبوع وتقدم أطعمة ومشروبات وعروض موسيقية حية وتبث مباريات كرة القدم.

وكانت إدارة الكوارث بالمدينة قد أفادت بأن تقييمها الأولي يشير إلى أن ماسا كهربائيا في مكيف هواء السقف قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق.

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق العاصمة التايلاندية بانكوك منطقة شاتوشاك الترفيهية

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