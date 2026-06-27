حكم قضائي يحسم الصراع.. تفاصيل فض النزاع بين إليسا وشركة وتري

أصدر المحامي مارك حبقة، وكيل الفنانة اللبنانية إليسا، بيانا صحفيا بشأن أزمتها مع شركة “وتري”، التى انتهت لصالح موكلته بفسخ التعاقد مع الشركة.

وقال محام إليسا فى بيانه: إن المحكمة أقرت بمسؤولية شركة وتري، الكاملة، وألزمتها بسداد تعويض لصالح إليسا بقيمة 857،458.47 دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى الفائدة القانونية، مشيرًا إلى أن الحكم أكد وقوع تعدٍّ على حقوق الفنانة من خلال توزيع أغنية أنا وبس عبر الوسائل نفسها التي كانت تُوزَّع بها أعمالها، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة تعاقدية تستوجب التعويض.

وأوضح محام إليسا : أن اتفاقية الترخيص الموقعة بين إليسا وشركة وتري، انتهت رسميًا في 12 أغسطس 2023، وبالتالي فإن الشركة لم تعد تمتلك أي حقوق في استغلال أعمال الفنانة أو قناتها، مؤكدًا أن أي استخدام لاحق لمحتواها أو الادعاء بامتلاك تلك الحقوق يعد خارج الإطار القانوني والتعاقدي.

تفاصيل أزمة إليسا مع شركة وتري

واستطرد محام إليسا : أن تقارير الخبرة الفنية والقانونية المعتمدة أمام المحكمة أثبتت واقعة التقليد والتعدي المرتبطة بأغنية أنا وبس، لافتًا إلى أن هذه النتائج ستكون أساسًا في ملفات قضائية أخرى لا تزال منظورة أمام المحاكم.

ونفى محام إليسا صدور أي حكم سابق عن محكمة الاستئناف في دبي يمنح شركة "وتري" ملكية قناة اليوتيوب الخاصة بالفنانة، مؤكدًا أن محكمة التمييز أسقطت أي تفسير مخالف لذلك، وأن محاولات الشركة الادعاء بامتلاك القناة لا تستند إلى أي أساس قانوني.

واختتم المحام فى بيانه بالتأكيد على أن الأحكام القضائية جاءت واضحة في منطوقها وأسبابها، حيث ثبت إخلال شركة "وتري" بالعقد، وإلزامها بسداد التعويض، مع التشديد على أن إليسا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وأعمالها ومنصاتها الرقمية، ومواجهة أي محاولة لاستغلال اسمها أو تضليل الرأي العام.