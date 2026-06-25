إليسا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في القاهرة اليوم

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم 25 يونيو داخل أحد فنادق القاهرة، وذلك ضمن سلسلة حفلاتها لصيف 2026 ، ومن المقرر أن تقدم باقة من أغانيها المميزة.

ويأتي الحفل بعد النجاح الذي حققته إليسا مؤخرًا مع انطلاق موسم الصيف.

حفل اليسا فى مصر

وكانت أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى حفل الأخير حافية القدمين، حيث قررت أن تخلع حذائها أثناء الحفل وأمام الجمهور بالجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس.

وخطفت إليسا الأنظار إليها بعد أن قدمت عددا من الأغاني الشهيرة لها وقامت بعد فترة بارتداء حذاء رياضي.

أحدث أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر 2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".