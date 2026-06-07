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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا تشوق جمهورها لحفلها المنتظر بالقاهرة

بوستر حفل إليسا
بوستر حفل إليسا
تقى الجيزاوي

تستعد النجمة إليسا للقاء جمهورها في مصر مجددًا من خلال حفل غنائي جديد يقام يوم 25 يونيو الجاري، ضمن جولاتها الفنية التي تحييها في عدد من الدول العربية.

وشوقت إليسا جمهورها للحفل، بعدما نشرت البوستر الرسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: «القاهرة سنلتقي مجددًا يوم 25 يونيو.. لقد غادرت للتو، لكني أعود قريبًا جدًا.. أراكم هناك».

ومن المنتظر أن تقدم إليسا خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشوارها الفني.

حفل اليسا فى مصر 

وكانت أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى حفل الأخير حافية القدمين، حيث قررت أن تخلع حذائها أثناء الحفل وأمام الجمهور بالجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس. 

وخطفت إليسا الأنظار إليها بعد أن قدمت عددا من الأغاني الشهيرة لها وقامت بعد فترة بارتداء حذاء رياضي. 

أحدث أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر  2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

إليسا حفل اليسا فى مصر أغاني إليسا

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