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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي يستقر عند 13 جنيهًا والدينار الكويتي يفقد 94 قرشًا خلال أسبوع

الريال السعودي
الريال السعودي
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث هبط سعر الدينار الكويتي إلى أقل من 160 جنيهًا، مع استقرار نسبي لباقي العملات العربية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديثات اليوم الخميس 2 يوليو 2026.
 

الدينار يتراجع
 

سجل الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية والعالمية، 154.85 جنيه للشراء و159.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ160.69 جنيه في مستهل الأسبوع، منخفضًا بنحو 94 قرشًا.
 

الريال الأكثر طلبًا
 

بلغ سعر الريال السعودي، الأكثر تداولًا في السوق المصرية خاصة خلال موسمي الحج والعمرة، نحو 13.03 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 13.34 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات الخليجية
 

وصل سعر الدينار البحريني إلى 128.12 جنيه للشراء و130.45 جنيه للبيع، بينما سجل الريال القطري 12.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال العماني 125.57 جنيه للشراء و127.74 جنيه للبيع.
 

الدينار الأردني
 

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري 68.42 جنيه للشراء و69.46 جنيه للبيع، محافظًا على موقعه ضمن أعلى العملات العربية قيمة في السوق المحلية.
 

طلب متواصل
 

ويواصل الريال السعودي والدرهم الإماراتي تصدر قائمة العملات الأكثر طلبًا في مصر، مدفوعين بحركة السفر والعمل والاستثمارات الخليجية، في حين يحتفظ الدينار الكويتي بمكانته كأعلى العملات قيمة على المستويين العربي والعالمي.

الريال السعودى العملات العربية الدينار الكويتى

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