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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في تعاملات مساء اليوم.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي.. الآن

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر العملات العربية في تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وصل متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه؛ استقرارا منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 159.3 جنيها للشراء و 159.79 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 130.11 جنيها للشراء و 130.49 جنيها للبيع .

اسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 127.41 جنيها للشراء و 127.78 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 13.45 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 69.09 جنيها للشراء و 69.48 جنيها للبيع.

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