74 أتوبيسًا بالغربية لدعم النقل الجماعي وتقليل زمن الانتظار وتخفيف التكدسات| صور

شهد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اصطفاف 15 أتوبيسًا جديدًا بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، ضمن خطة تنفيذ عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، الذي تتولى تنفيذه شركة تراست للتجارة والنقل لمدة 15 عامًا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المشرف على المرفقين. وتُعد هذه الدفعة الجديدة امتدادًا لخطة تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، حيث من المقرر تشغيل الأتوبيسات على عدد من الخطوط الحيوية، بواقع 7 أتوبيسات على خط العجيزي – سبرباي، و4 أتوبيسات على خط سيجر – شارع النحاس – المعرض، و4 أتوبيسات على خط المحطة – شارع الجيش – موقف سبرباي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة واستيعاب الكثافات خلال ساعات الذروة، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن انضمام هذه الأتوبيسات يرفع إجمالي عدد الأتوبيسات العاملة بمنظومة النقل في طنطا والمحلة الكبرى إلى 74 أتوبيسًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير النقل الجماعي باعتباره من الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما ينعكس على تقليل زمن الانتظار، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير وسيلة انتقال آمنة ومنتظمة تخدم مختلف الفئات.

وأعرب عبد المعطي عن تقديره لشركة تراست للتجارة والنقل على تعاونها ودورها في دعم منظومة النقل بالمحافظة، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات، وأن المحافظة ترحب بكل نموذج تعاون جاد يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب خطط التطوير.

تحرك تنفيذي

وأوضح المحافظ أن الشركة تشغل حاليًا 29 أتوبيسًا على خطوط زفتى – طنطا، والسنطة – طنطا، وطنطا – محلة روح، وطنطا – حصة شبشير، وطنطا – سجين، ومساكن الشباب – سبرباي، وطنطا – صناديد، بالإضافة إلى 12 أتوبيسًا خاصة بمرفق النقل الداخلي بمدينة طنطا بعد رفع كفاءتها، تعمل على خطوط العجيزي – سبرباي، وشوني – طنطا، وقصر بغداد – طنطا، فضلًا عن تشغيل 10 أتوبيسات على خط المحلة الكبرى – طنطا، و8 أتوبيسات خاصة بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بعد تطويرها، وتخدم خطوط سمنود – المحلة الكبرى – طنطا، وبشبيش – المحلة الكبرى، ودمرو – المحلة الكبرى، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويواكب احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.