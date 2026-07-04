أحمد فهيم يكشف لـ«صدى البلد» كواليس شخصيته في مسلسل أندر إيدج

كشف الفنان أحمد فهيم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مشاركته في مسلسل «أندر إيدج»، مؤكدًا أنه يقدم خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية.

وقال أحمد فهيم إنه يجسد شخصية «محفوظ»، وهو أب مستهتر ومهمل في مسؤولياته تجاه أسرته، الأمر الذي ينعكس على علاقته بأفراد عائلته، ويخلق العديد من المواقف والصراعات التي تشهدها أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أن الشخصية مكتوبة بشكل واقعي .

وأوضح فهيم أن مسلسل «أندر إيدج» يعد عملًا شبابيًا مختلفًا، لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يحمل في طياته رسائل توعوية مهمة، ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تمس المراهقين والشباب، من خلال معالجة درامية تعتمد على التشويق والواقعية.

وأضاف أنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدًا أن العمل مع فريق المسلسل كان تجربة مميزة، وأن هناك حالة من التعاون والانسجام بين جميع المشاركين أمام الكاميرا وخلفها، وهو ما انعكس على أجواء التصوير.

وأشار أحمد فهيم إلى سعادته بالعمل مع جميع أبطال وصناع المسلسل،

ويهدف مسلسل «أندر إيدج» إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين، من خلال شخصيات وقصص تعكس مشكلات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني، بما يفتح باب النقاش حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم، وهبة عبد الغني، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.