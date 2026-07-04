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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: أهدي التأهل التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة الفراعنة إلى التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بفضل عزيمة اللاعبين ودعم الجماهير المصرية داخل وخارج البلاد.

فرحة من أجل المصريين

وقال حسام حسن إن الهدف الأول قبل المباراة كان إسعاد الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه كان يدعو الله طوال الوقت أن يحقق المنتخب الفوز على أستراليا حتى يمنح الجماهير لحظة تاريخية تضاف إلى سجل الكرة المصرية.

وأضاف أن فرحة الجماهير كانت الدافع الأكبر للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب شعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ونجح في تحقيق المطلوب رغم صعوبة المواجهة.

دعم الجماهير وراء الإنجاز

وأكد المدير الفني أن الجماهير المصرية كانت العامل الأهم في هذا الإنجاز، سواء التي حضرت في المدرجات أو التي ساندت المنتخب من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن هذا الدعم منح اللاعبين طاقة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأشار إلى أن الله كافأ المنتخب بهذا التأهل نتيجة الإصرار وروح اللاعبين، إلى جانب المساندة الجماهيرية المستمرة التي لم تتوقف طوال البطولة.

رسالة تقدير للشعب الفلسطيني

ووجه حسام حسن رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه شعر بالدعم الكبير الذي قدمه الفلسطينيون للمنتخب المصري خلال البطولة، وقال إن مشاعرهم ومساندتهم كانت محل تقدير واحترام من الجميع داخل بعثة الفراعنة.

وأضاف أن هذا التشجيع يعكس الروابط القوية بين الشعبين، مؤكدًا أن منتخب مصر يعتز دائمًا بهذه العلاقة الأخوية.

إهداء الفوز للشعبين المصري والفلسطيني

واختتم حسام حسن تصريحاته بإهداء الفوز والتأهل على حساب أستراليا إلى الشعب المصري والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل فرحة لكل من ساند منتخب مصر، وأن الفريق سيواصل القتال في الأدوار المقبلة من أجل مواصلة كتابة التاريخ، وتشريف الكرة المصرية والعربية في أكبر محفل كروي عالمي

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