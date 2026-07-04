حفيظ دراجي يحتفي بإنجاز منتخب مصر : هذا مكانكم الطبيعي بين كبار العالم

حرص المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على تهنئة منتخب مصر وجماهيره، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخهم.

وكتب دراجي عبر حسابه على منصة إكس: "فعلها رجال مصر وكتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية والعالمية، ببلوغهم الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق."

وأضاف: "120 مليون مبروك لمصر وشعبها العظيم، فهذا الإنجاز ثمرة الإيمان، والعمل، والروح القتالية التي لا تعرف المستحيل. هذه هي المكانة التي تستحقها مصر، وهذا هو الموقع الطبيعي لكرة القدم المصرية بين كبار العالم."

وتابع: "مبروك لمنتخب أثبت أن العزيمة والإصرار قادران على صناعة الإنجازات، وأن الأحلام تتحول إلى واقع عندما تؤمن بها الرجال. ألف مبروك لمصر... وإلى الأمام في رحلة المونديال."

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32.

وبهذا الفوز، ضرب الفراعنة موعدًا في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.