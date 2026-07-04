اتحاد الكرة العراقي: مقترح تعديل نظام الدوري ما زال قيد الدراسة

أكد فهمي العامري عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مقترح تعديل نظام الصعود والهبوط في الدوري ما زال قيد الدراسة، فيما أشار إلى أن انطلاق منافسات الموسم الجديد سيكون يوم 14 يوليو.

وقال العامري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الموعد المحدد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد هو الرابع عشر من شهر المقبل، بمشاركة 20 نادياً بصورة مبدئية.

وأضاف أن "هناك مقترحاً مطروحاً لتعديل نظام الصعود والهبوط، يقضي بهبوط أربعة أندية من الدوري الممتاز مقابل صعود فريقين فقط من دوري الدرجة الأولى، مبيناً أن المقترح ما زال قيد الدراسة ولم يحسم بشكل نهائي".

وأوضح أن اعتماد النظام الجديد يتطلب الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة المختصة بمسابقة الدوري، فضلاً عن مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تعديل نظام الدوري العراقي

وأشار العامري إلى أن الهدف من التعديل هو تقليص عدد أندية الدوري الممتاز إلى 18 فريقاً اعتباراً من الموسم الذي يلي الموسم المقبل، بما يسهم في استقرار نظام المسابقة ورفع المستوى الفني للمنافسات.

ولفت إلى أن الاتحاد سيواصل استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالمقترح، وفي حال إقراره سيتم إبلاغ الأندية بجميع التغييرات قبل انطلاق تطبيق النظام الجديد، بما يضمن وضوح التعليمات والاستعداد المبكر لجميع الفرق.