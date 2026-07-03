العراق يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات الإقليمية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، واعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة الأزمات؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير العراقي مع وزير الدولة والشئون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم /الجمعة/، في العاصمة البرتغالية (لشبونة)؛ في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية العراقي إلى البرتغال، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع البرتغال، واستئناف جولات المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، مشددًا على أهمية إعادة فتح السفارة البرتغالية في بغداد، ومجددًا الدعوة إلى زيارة العراق بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة المتجددة، والموارد المائية، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة، إلى جانب تسهيل تبادل الزيارات الرسمية واستكمال التفاهمات والاتفاقيات الثنائية قيد الإعداد.

كما ناقش الوزيران أهمية تعزيز التنسيق بين العراق والبرتغال في المحافل الدولية، ودعم الترشيحات المتبادلة، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار ويعمق الشراكة الثنائية بين البلدين.