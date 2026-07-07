The Mandalorian and Grogu يحقق 329 مليون دولار عالميًا في شباك التذاكر

حقق فيلم The Mandalorian and Grogu إيرادات وصلت إلى 329 مليونًا و28 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور العرض يوم 22 مايو الماضي، حيث يواصل العمل جذب الجمهور حول العالم، والفيلم من إنتاج شركة ديزني وتبلغ مدته ساعتين و12 دقيقة.

إيرادات فيلم The Mandalorian and Grogu

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 176 مليونًا و830 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و152 مليونًا و198 ألف دولار في الأسواق العالمية الأخرى.

ويعيد الفيلم النجم بيدرو باسكال لتجسيد شخصية دين دجارين، إلى جانب شخصية جروجو المحبوبة، في مغامرة جديدة تنطلق من أحداث مسلسل The Mandalorian، كما يشارك في البطولة جيريمي ألين وايت الذي يجسد شخصية روتا ذا هات، ابن جابا الشهير.

ويأتي الفيلم من إخراج جون فافرو، الذي يواصل تقديم عالم The Mandalorian بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عبر منصة Disney+.

ردود الفعل على فيلم The Mandalorian and Grogu

وحصل الفيلم على ردود فعل متباينة من النقاد، حيث أشاد البعض بأجوائه المليئة بالإثارة والكوميديا، معتبرين أنه يعيد أجواء Star Wars إلى الشاشة الكبيرة، بينما رأى آخرون أنه جاء قريبًا من أسلوب حلقات المسلسل، مع تركيز أكبر على توسيع عالم القصة وإضافة شخصيات ومخلوقات جديدة.