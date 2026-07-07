دياب يحضر لمسلسله الجديد "الطيار".. تفاصيل

يواصل الفنان دياب استعداداته النهائية لبدء تصوير مسلسله الجديد "الطيار"، الذي يخرجه محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بطابع لايت.

وانضم الفنان محمد لطفي رسميًا إلى فريق عمل المسلسل، الذي يتصدر بطولته دياب، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا للإعلان عن موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

دياب يرفض التعاون مع غادة عبد الرازق

وقد أثار الفنان دياب ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا بسبب حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق، في برنامج رامز جلال.

سأل الفنان رامز جلال ضيفه الفنان دياب، عن الممثلة التي لا يريد العمل معها مرة أخرى.

وأجاب دياب قائلًا: «غادة عبدالرازق»، ليجعل الجمهور يتساءل عن السبب وحقيقة وجود خلاف بينهما.

وقال أيضًا: «روحت لدكتور نفسي مرة وبقول لنفسي خلي بالك من نفسك».

أعمال دياب مع غادة عبدالرازق

وكان قد تعاون دياب مع غادة عبدالرازق من قبل في فيلم حرب كرموز ومسلسل ضد مجهول.