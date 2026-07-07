آمال ماهر لصدى البلد: أفتخر برفع علم مصر في حفلاتي

حظيت النجمة آمال ماهر بإشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي ترفع علم مصر خلال حفلاتها الأخيرة التي أحيتها في عدد من الدول الأوروبية، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا وحققت نجاحًا لافتًا.

وتداول الجمهور مقاطع فيديو وصورًا من الحفلات، عبّروا خلالها عن سعادتهم بهذه اللفتة الوطنية، مؤكدين أن رفع علم مصر على المسرح يعكس اعتزاز الفنانة بوطنها، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من محبيها داخل مصر وخارجها.

وفي تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، علّقت آمال ماهر على ردود فعل الجمهور، مؤكدة أن رفع علم مصر خلال حفلاتها هو تعبير صادق عن انتمائها وفخرها ببلدها.

وقالت آمال ماهر في تصريحاتها الخاصة: «أنا بكون فخورة وأنا رافعة علم مصر، الجمهور المصري ومصر هي سبب نجاحي، وأنا بكون مبسوطة وفخورة وأنا رافعة علم بلدي في حفلاتي.»

وأضافت أن محبة الجمهور المصري تمثل الدافع الأكبر لها في كل خطوة فنية، مشيرة إلى أن استقبال الجمهور لها في حفلات أوروبا كان استثنائيًا، وأن رؤية علم مصر مرفوعًا وسط الحضور من أكثر اللحظات التي أسعدتها خلال الجولة.

وتواصل آمال ماهر حصد نجاح حفلاتها الخارجية، حيث شهدت عروضها في أوروبا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وسط تفاعل واسع مع أغانيها، في تأكيد جديد على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي، وحرصها الدائم على تمثيل مصر بصورة تليق بتاريخها الفني وجمهورها الكبير.