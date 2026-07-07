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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ساقية الصاوي تقدم حفلين لمسرح العرائس بأغاني أم كلثوم

حفل مسرح العرائس لكوكب الشرق أم كلثوم
حفل مسرح العرائس لكوكب الشرق أم كلثوم
تقى الجيزاوي

تقدم ساقية عبد المنعم الصاوي حفلين متتاليين لمسرح العرائس، يتضمنان باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس 16 يوليو. 

ويتضمن الحفل تقديم أغنيتي «يا مسهرني» و«بعيد عنك»، في عرضين متتاليين يقام الأول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما ينطلق العرض الثاني في الثامنة والنصف مساءً.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الفنية التي تحرص ساقية الصاوي على تقديمها، بهدف إحياء التراث الموسيقي المصري وإعادة تقديم روائع أم كلثوم بأسلوب مسرح العرائس الذي يحظى بإقبال واسع من الجمهور.

أم كلثوم 

وتعد أم كلثوم واحدة من أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، إذ تركت إرثًا فنيًا خالدًا امتد لعقود، وقدمت عشرات الأغنيات التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم، من بينها «الأطلال»، و«ألف ليلة وليلة»، و«سيرة الحب»، و«هذه ليلتي»، و«ثورة الشك».

وبدأت أم كلثوم مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال إنشاد القصائد والتواشيح الدينية مع والدها، قبل أن تنتقل إلى القاهرة وتنطلق في مسيرتها الاحترافية، لتتعاون مع كبار الملحنين، أبرزهم رياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، إلى جانب الشاعر أحمد رامي، لتصبح واحدة من أهم أيقونات الطرب العربي.

أم كلثوم أغاني كوكب الشرق ساقية عبد المنعم الصاوي

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