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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد سقوط أمريكا برباعية.. صبري فواز ساخرًا من ترامب: مافيش قدام أبو حنان غير الطعن

صبري فواز
صبري فواز
محمد بدران

علق الفنان صبري فواز بسخرية على خروج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من بطولة كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب بلجيكا في دور الـ16، في مباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-1.

وكتب صبري فواز عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد خسارة أمريكا.. مافيش قدام أبو حنان غير إنه يطعن على تأشيرات البلجيك"، في إشارة ساخرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء تعليق فواز عقب تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال، بينما ودع أصحاب الأرض المنافسات من الدور ثمن النهائي، لتنتهي آمالهم في مواصلة التقدم بالبطولة.

كأس العالم صبري فواز الرئيس ترامب المنتخب الامريكي

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