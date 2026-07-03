مسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» تُعرض بمهرجان جرش في دورته الـ40

تستضيف الدورة الأربعون من مهرجان جرش للثقافة والفنون العرض الغنائي الاستعراضي «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، للمخرج أحمد فؤاد، وذلك على المسرح الجنوبي يوم الإثنين 27 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الفني للمهرجان.



ويُعد العرض احتفاءً بالإرث الفني لكوكب الشرق أم كلثوم، من خلال معالجة مسرحية غنائية واستعراضية تستعيد محطات من مسيرتها وأبرز أعمالها، في رؤية تجمع بين الموسيقى والغناء والاستعراض.



المسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، فيما يتولى إيهاب عبد الواحد الألحان والإخراج الموسيقي، ويشارك خالد الكمار في التأليف والتوزيع والإخراج الموسيقي.



ويضم فريق العمل ريم العدل في تصميم الأزياء، ويتولى تدريب الأصوات كل من الأستاذة الدكتورة جيهان الناصر والأستاذة الدكتورة إيمان حسني، فيما يوقع ياسر شعلان تصميم الإضاءة، ويقدم عمرو باتريك تصميم الرقصات والاستعراضات.



العرض من انتاج العدل جروب ستوديوز، في إطار إنتاج مسرحي ضخم يجمع بين الدراما والموسيقى والاستعراض، ليكون أحد أبرز العروض المنتظرة ضمن برنامج مهرجان جرش لهذا العام.