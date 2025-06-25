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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمتنظم اللقاء الختامي لمبادرة نحو مجتمع متكافئ بالأقصر

جمعية المصري بالأقصر تنظم اللقاء الختامي لمبادرة "نحو مجتمع متكافئ" ـ
جمعية المصري بالأقصر تنظم اللقاء الختامي لمبادرة "نحو مجتمع متكافئ" ـ
شمس يونس

نفذت جمعية المصري للتنمية والتدريب بالأقصر، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر، اللقاء الختامي لمبادرة "نحو مجتمع متكافئ".


وتضمن اللقاء الختامي تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية للأطفال، كما تم تقديم عرض لأبرز التدريبات والأنشطة المنفذة بالمبادرة، و تكريم مجموعة من الشخصيات المؤثرة في نجاح المشروع من بينهم محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وهالة بدر منسق مشروعات هيئة كير بالأقصر و أسوان.


حضر اللقاء سمير حجازي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالأقصر، ورويس عبد الملاك راعى كنيسة العذراء مريم بالعديسات، وجمال يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية المصري، وفاتن سعيد المدير التنفيذي للجمعية وممثلي الجمعيات الشريكة فى المشروع.                            

 يذكر أن مبادرة "نحو مجتمع متكافئ" استهدفت خلق فرص عادلة لكل شاب وفتاة بأن يكون لهم صوت وتأثير حقيقي في مجتمعهم، وتم تنفيذها من خلال جمعية المصري للتنمية والتدريب، وبالشراكة مع مركز شباب المريس، وجمعية نور الحياة وبدعم مجتمعي، بهدف نشر ثقافة المساواة والعدالة داخل المجتمع المحلي، خصوصًا بين الشباب والفتيات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الشبابية.

وشملت الفعاليات تدريب عملي عن مفاهيم العمل التطوعي وأهمية المشاركة المجتمعية، ومعسكر شبابي تفاعلي عن النوع الاجتماعي، وندوات توعوية عن التأمين الصحي الشامل وحق كل مواطن في رعاية صحية عادلة، وتدريبات عن الحوكمة والرقابة الداخلية داخل الجمعيات، وجلسات للتخطيط التشاركي جمعت بين المجتمع المحلي وممثلي المؤسسات، واجتماعات دورية للجنة مجتمعية تم تشكيلها لمتابعة التنفيذ، وحملات توعية داخل مراكز الشباب والوحدات الصحية
وتم تدريب وتمكين أكتر من 150 شاب وفتاة من قرى مختلفة على مهارات المشاركة المجتمعية، وتأسيس لجنة مجتمعية فاعلة تضم شباب وفتيات وممثلين عن مؤسسات الدولة، وخلق نقاشات حقيقية بين المجتمع المحلي وصناع القرار، وزيادة وعي الأهالي بحقوقهم وخاصة الصحية، وسط مشاركة ملحوظة من السيدات في الأنشطة لأول مرة في بعض القرى.

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