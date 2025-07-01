زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي إطار سعي الدولة الحثيث لتحسين معيشة المواطنين ورفع العبء عن كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية أوسع، تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور تدريجيًا، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور

تراوحت الزيادات الجديدة في المرتبات بين 13% و18%، بحيث حصل موظفو الدرجة السادسة على أعلى نسبة زيادة، في دلالة واضحة على حرص الدولة على رفع الأعباء عن الطبقات الأدنى في السلم الوظيفي.

الموظفون في الدرجات الممتازة والعالية حصلوا على زيادات أقل نسبيًا، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات.

القرار يُعد امتدادًا لسلسلة زيادات متتالية شهدتها الأجور في السنوات الأخيرة، ضمن سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين في الدولة.

موعد التطبيق الرسمي للزيادات الجديدة

من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ليشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة.

الجدول الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور 2025

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (بالجنيه) بعد الزيادة (بالجنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (تخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (خدمات معاونة) 6,000 7,100

جدول مرتبات المعلمين 2025 بعد الزيادة الجديدة

خصصت الحكومة جدولًا خاصًا للمعلمين، ضمن خطة رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع العاملين بها، وجاءت المرتبات الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية للمعلمين المرتب قبل الزيادة المرتب بعد الزيادة الدرجة السادسة 4,000 6,000 الدرجة الخامسة 4,500 6,500 الدرجة الرابعة 5,000 7,000 الدرجة الثالثة 5,500 7,500 الدرجة الثانية 6,000 8,000 الدرجة الأولى — 8,200 درجة مدير عام أو ما يعادلها — 9,200 الدرجة العالية أو ما يعادلها — 10,200 الدرجة الممتازة أو ما يعادلها — 12,200

أبعاد القرار: دعم اقتصادي واجتماعي شامل

يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة في مسار متكامل تبنته الدولة منذ عدة سنوات بهدف تحقيق الآتي:

رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف آثار التضخم.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين دخل الموظفين والعاملين في الدولة.

دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحفيز الكوادر الوظيفية وتحسين بيئة العمل.

سياسة مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة جديدة في خارطة طريق مصر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاقتصادية.

ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، تثبت الدولة المصرية التزامها الثابت بتطوير منظومة الأجور وتحقيق التنمية الشاملة، التي لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بمدى ما تُحدثه من فرق في حياة المواطنين.