قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: نظام البكالوريا يخدم 2.5 مليون طالب بالثانوية
جوجل تختبر تحسينًا جديدًا لشاشة القفل في هواتف Pixel
طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025
تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
بدون إصابات.. إخماد حريق داخل ورشة أخشاب في حدائق حلوان
رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم
ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها
رئيس جامعة حلوان: ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025

سداد فاتورة الكهرباء
سداد فاتورة الكهرباء
محمد غالي

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالبحث عن وسائل سهلة وآمنة لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الموبيل، وذلك في ظل توجه الدولة إلى رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات الحكومية اليومية.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تلبية هذا التوجه من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تتيح دفع الفواتير الشهرية والاستعلام عنها بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع شركات الكهرباء.

سداد فاتورة الكهرباء

خدمات دفع إلكترونية لتسهيل سداد فواتير الكهرباء

في إطار سعيها لتحسين تجربة المشتركين، توفر وزارة الكهرباء العديد من قنوات الدفع الإلكتروني التي تهدف إلى تنظيم عملية التحصيل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. 

كما تسهم هذه الوسائل في تعزيز جهود مكافحة التعديات وسرقات التيار الكهربائي من خلال التحكم في المنظومة وتوثيق كل خطوات الدفع إلكترونيا.

وتشمل هذه الوسائل الموقع الرسمي للوزارة، والمحافظ البنكية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف، وهو ما يتيح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار وسيلة الدفع الأنسب.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن لأي مواطن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
    2.    اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.
    3.    الضغط على “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.
    4.    تحديد المحافظة التابع لها العداد.
    5.    إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
    6.    كتابة الاسم المسجل على العداد.
    7.    الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.
    8.    اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد بشكل مباشر.


وسائل دفع فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025

أتاحت وزارة الكهرباء عددا من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطنين من سداد الفاتورة من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة، ومن أبرز هذه الوسائل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): الدفع متاح من خلال أكثر من 10 آلاف ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
الموقع الإلكتروني للوزارة: يتيح دفع الفواتير مباشرة عبر الإنترنت.
منافذ التحصيل المعتمدة: مثل مكاتب البريد، وشركات مصاري، Bee، أمان وغيرها، بإجمالي أكثر من 60 ألف نقطة تحصيل.
خدمة فوري: أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل متوفرة لتغطية جميع المحافظات.
المحافظ البنكية الإلكترونية: وتشمل:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك CIB
بنك الإسكندرية
بنك أبوظبي الأول
محافظ شركات الاتصالات: والتي تشمل:
Vodafone Cash
Etisalat Cash
Orange Money
WE Pay
تطبيقات الدفع الإلكتروني: مثل تطبيق “My Fawry”، المتاح على جوجل بلاي وآب ستور.

الكهرباء والطاقة المتجددة سداد فاتورة الكهرباء الموبيل سداد فواتير الكهرباء خطوات سداد فاتورة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

القس برسوم چورچ

الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

تطيب جسد القديس الانبا بيشوي

بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد