طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالبحث عن وسائل سهلة وآمنة لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الموبيل، وذلك في ظل توجه الدولة إلى رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات الحكومية اليومية.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تلبية هذا التوجه من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تتيح دفع الفواتير الشهرية والاستعلام عنها بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع شركات الكهرباء.

سداد فاتورة الكهرباء

خدمات دفع إلكترونية لتسهيل سداد فواتير الكهرباء

في إطار سعيها لتحسين تجربة المشتركين، توفر وزارة الكهرباء العديد من قنوات الدفع الإلكتروني التي تهدف إلى تنظيم عملية التحصيل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

كما تسهم هذه الوسائل في تعزيز جهود مكافحة التعديات وسرقات التيار الكهربائي من خلال التحكم في المنظومة وتوثيق كل خطوات الدفع إلكترونيا.

وتشمل هذه الوسائل الموقع الرسمي للوزارة، والمحافظ البنكية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف، وهو ما يتيح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار وسيلة الدفع الأنسب.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن لأي مواطن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2. اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

3. الضغط على “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.

4. تحديد المحافظة التابع لها العداد.

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

6. كتابة الاسم المسجل على العداد.

7. الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.

8. اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد بشكل مباشر.



وسائل دفع فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025

أتاحت وزارة الكهرباء عددا من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطنين من سداد الفاتورة من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة، ومن أبرز هذه الوسائل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): الدفع متاح من خلال أكثر من 10 آلاف ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

الموقع الإلكتروني للوزارة: يتيح دفع الفواتير مباشرة عبر الإنترنت.

منافذ التحصيل المعتمدة: مثل مكاتب البريد، وشركات مصاري، Bee، أمان وغيرها، بإجمالي أكثر من 60 ألف نقطة تحصيل.

خدمة فوري: أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل متوفرة لتغطية جميع المحافظات.

المحافظ البنكية الإلكترونية: وتشمل:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك CIB

بنك الإسكندرية

بنك أبوظبي الأول

محافظ شركات الاتصالات: والتي تشمل:

Vodafone Cash

Etisalat Cash

Orange Money

WE Pay

تطبيقات الدفع الإلكتروني: مثل تطبيق “My Fawry”، المتاح على جوجل بلاي وآب ستور.